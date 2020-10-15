На местных выборах большинство людей будут голосовать вслепую - КИУ

Большинство избирателей будут определяться уже на участках

Большинство избирателей будут определяться уже на участках

Фото: из открытых источников

В Комитете избирателей Украины считают, что большинство избирателей на местных выборах будут избирать кандидатов от партий по внешним признакам, то есть почти вслепую.

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не готовы подводить итоги агитационной кампании, поскольку она еще продолжается. Но, обобщая имеющиеся агитационные материалы, мы видим, что кандидаты перешли в формат информирования о себе. Мы видим первые программы. Они любительские, некачественные, малосодержательные. Рассказы об избирательных списках - это лишь поверхностное ознакомление с кандидатами: красивая девушка, которая работает в популярной профессии. это примерно формула того, каким образом партии подают кандидатов на местах. А детального информирования: о профессиональных навыках, о достижениях, о планах работы - этого нет и вряд ли появится", - отметил Кошель.

По его словам, отсутствие информации о конкретных кандидатах - это проблема, порожденная, как Избирательным кодексом, так и короткой избирательной кампанией. В таких реалиях избиратель должен сам искать информацию о кандидатах.

Если информация о кандидатах отсутствует в публичных сетях, это означает, что кандидаты не проявлял себя ранее как политик, как общественный деятель, и нужно задуматься, можно ли ему доверять", - сказал Кошель.

В то же время он прогнозирует, что подавляющее большинство избирателей не будут искать такую информацию и будут определяться уже непосредственно на избирательных участках.

Ранее сообщалось, что всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября может повлиять на результат голосования, поскольку около 10% избирателей выбирают своих кандидатов непосредственно на участке.