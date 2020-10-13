Проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом - КИУ

Дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс

Дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом", - сказано в сообщении.

В КИУ указывают на неясность того, какие именно юридические механизмы могут использовать для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Комитет также обращает внимание, что до дня голосования остается 12 дней, а любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.