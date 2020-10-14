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14 октября 2020, 15:11 27

Стал известен первый вопрос Зеленского к украинскому народу

14 октября 2020, 15:11 27
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Он касается коррупции
Он касается коррупции
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал первый из пяти вопросов, которые поставят украинцам во время всенародного опроса 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента.

Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не выделял дополнительного финансирования на проведение всенародного опроса.

Также сообщалось, что всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября может повлиять на результат голосования, поскольку около 10% избирателей выбирают своих кандидатов непосредственно на участке.

13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

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