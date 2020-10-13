В ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского
Руководитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что Центризбирком пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса, который анонсировал Зеленский.
Об этом он сказал в комментарии "КП в Украине", передает RegioNews.
Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе", - сказал Хивренко.
При этом он не стал уточнять, сколько нужно времени ЦИК, чтобы организовать всеукраинский опрос.
Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день проведения местных выборов в Украине 25 октября.