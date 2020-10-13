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13 октября 2020, 12:19 3

В ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского

13 октября 2020, 12:19 3
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Комиссия пока готовится проводить 25 октября местные выборы и промежуточные парламентские в 208 мажоритарном округе
Комиссия пока готовится проводить 25 октября местные выборы и промежуточные парламентские в 208 мажоритарном округе
Фото: из открытых источников
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Руководитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что Центризбирком пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса, который анонсировал Зеленский.

Об этом он сказал в комментарии "КП в Украине", передает RegioNews.

Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе", - сказал Хивренко.

При этом он не стал уточнять, сколько нужно времени ЦИК, чтобы организовать всеукраинский опрос.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день проведения местных выборов в Украине 25 октября.

выборы Украина Владимир Зеленский опрос ЦИК
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