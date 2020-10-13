Без бюджетных денег: в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского

К работе привлекут волонтеров, и, возможно, социологические службы

К работе привлекут волонтеров, и, возможно, социологические службы

Фото: vesti.ua

На анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос 25 октября средства из государственного бюджета выделять не будут. К его проведению привлекут не ЦИК, а волонтеров.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это не будут средства из Государственного бюджета, и не будет к этому процессу привлечена Центральная избирательная комиссия, потому что, собственно, соответствующее законодательство не было принято в Верховной Раде. Поэтому это скорее будет проект, реализованный волонтерами и, возможно, какими-то социологическими службами", - отметила Кравчук.

Депутат добавила, что технологические вопросы проведения опроса "прояснятся в ближайшее время" представителями президента.

Кравчук также подчеркнула, что партия "Слуга народа" никоим образом не будет привлечена к опросу.

Очевидно, это будет происходить не на самом избирательном участке, не в кабинке для голосования, не на территории, где имеют право постоянно находиться только члены этой ТИК и официальные наблюдатели. А сама идея абсолютно ложится в общую философию пакета о народовластии, и я убеждена, что президент имеет право в формате диалога общаться с людьми", - сказала Кравчук.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.