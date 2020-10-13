Опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий, - ОП

У Зеленского считают, что это форма непосредственной демократии

У Зеленского считают, что это форма непосредственной демократии

Фото: Офис президента

Проведение всеукраинского опроса во время местных выборов 25 октября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, не будете иметь юридических последствий.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает RegioNews.

У Зеленского опрос назвали средством "непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики", которое "даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для нашего общества".

То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - говорится в сообщении.

В Офисе президента также заявили, что опрос, в отличие от референдума, не будете иметь прямых юридических последствий.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением о общественное мнение. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

Также в КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.