Опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий, - ОП
Проведение всеукраинского опроса во время местных выборов 25 октября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, не будете иметь юридических последствий.
Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает RegioNews.
У Зеленского опрос назвали средством "непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики", которое "даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для нашего общества".
То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - говорится в сообщении.
В Офисе президента также заявили, что опрос, в отличие от референдума, не будете иметь прямых юридических последствий.
Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением о общественное мнение. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", - сообщили в Офисе президента.
Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.