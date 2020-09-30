Бюджет-2021: Рада соберется для голосования несмотря на карантин
Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание
Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание
Несмотря на то, что Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за COVID-19, депутаты все же соберутся для голосования за проект государственного бюджета Украины на 2021 год.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
По его словам, голосование состоится 20 октября.
На этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта госбюджета", - сообщил нардеп.
Он также подтвердил, что парламент прекращает работу с 1 октября.
Отменяются сессионные дни, начиная с завтрашнего дня", - написал Гончаренко.
Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов, за последние дни в парламенте заболело до 10 человек.
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