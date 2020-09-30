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30 сентября 2020, 15:30 8

Бюджет-2021: Рада соберется для голосования несмотря на карантин

30 сентября 2020, 15:30 8
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Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание
Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание
Фото: flickr
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Несмотря на то, что Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за COVID-19, депутаты все же соберутся для голосования за проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, голосование состоится 20 октября.

На этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта госбюджета", - сообщил нардеп.

Он также подтвердил, что парламент прекращает работу с 1 октября.

Отменяются сессионные дни, начиная с завтрашнего дня", - написал Гончаренко.

Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов, за последние дни в парламенте заболело до 10 человек.

коронавирус карантин бюджет Верховная Рада голосование
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