Бюджет-2021: Рада соберется для голосования несмотря на карантин

Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание

Стало известно, когда депутаты соберутся на очередное заседание

Фото: flickr

Несмотря на то, что Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за COVID-19, депутаты все же соберутся для голосования за проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, голосование состоится 20 октября.

На этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта госбюджета", - сообщил нардеп.

Он также подтвердил, что парламент прекращает работу с 1 октября.

Отменяются сессионные дни, начиная с завтрашнего дня", - написал Гончаренко.

Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов, за последние дни в парламенте заболело до 10 человек.