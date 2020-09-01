18:08  01 сентября
Первая леди Украины Елена Зеленская стала экскурсоводом
19:41  01 сентября
Кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября
17:56  01 сентября
На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 19:15 4

Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

01 сентября 2020, 19:15 4
Читайте також українською мовою
Решение приняли по результатам сбора подписей нардепов
Решение приняли по результатам сбора подписей нардепов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» исключили из своего состава Гео Лероса

О своем решении "Слуга народа" сообщила в Telegram, пишет RegioNews.

Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Гео Лероса Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины”, - говорится в сообщении.


Напомним 1 сентября Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью. В тот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.

Сегодня же стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

Слуга народа Верховная Рада нардеп Гео Лерос фракция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Разумков считает, что провести выборы в ОРДЛО невозможно
01 сентября 2020, 18:12
В Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы
01 сентября 2020, 17:39
Против нардепа Гео Лероса возбудили уголовное дело
01 сентября 2020, 17:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »