Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Решение приняли по результатам сбора подписей нардепов

Решение приняли по результатам сбора подписей нардепов

Фото из открытых источников

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» исключили из своего состава Гео Лероса

О своем решении "Слуга народа" сообщила в Telegram, пишет RegioNews.

Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Гео Лероса Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины”, - говорится в сообщении.



Напомним 1 сентября Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью. В тот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.

Сегодня же стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.