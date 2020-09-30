"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии

Он также заявил, что имеет доказательства покупки мест в списках "слуг", но "только в устном виде"

Он также заявил, что имеет доказательства покупки мест в списках "слуг", но "только в устном виде"

Фото: Украинская правда

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который обвинил пропрезидентскую политсилу, в продаже мест перед местными выборами, подал заявление о выходе из партии ее главе Александру Корниенко.

Об этом он заявил каналу Pavlovsky News, передает RegioNews. Я написал заявление о выходе из партии", — сказал Галушко, добавив, что сделал это в понедельник. Он также уточнил, что заявление находится в кабинете у Корниенко. Также депутат прокомментировал свою встречу с мэром Броваров Игорем Сапожко. Я народный депутат и встречаюсь с президентом, министрами, головами ОТГ, с избирателями, также и с мэрами городов. Это моя прямая обязанность. Эта встреча была днём на площади. Там была политическая группа от "Слуги народа", - рассказал Николай Галушко. Что касается доказательств покупки мест в списках "слуг" на выборах в 97-м округе на Киевщине, Галушко заявил, что они у него есть только в устном виде. Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко заявил нашему телеграм-каналу, что уже подал заявление на выход из партии на имя... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р. Напомним, 27 сентября нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии . Причиной он назвал продажу мест в избирательных списках партии по 97-му округу на Киевщине. В тот же день в "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии. Служба безопасности партии начала проверку заявлений Галушка.

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