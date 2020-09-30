"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который обвинил пропрезидентскую политсилу, в продаже мест перед местными выборами, подал заявление о выходе из партии ее главе Александру Корниенко.
Об этом он заявил каналу Pavlovsky News, передает RegioNews.
Я написал заявление о выходе из партии", — сказал Галушко, добавив, что сделал это в понедельник. Он также уточнил, что заявление находится в кабинете у Корниенко.
Также депутат прокомментировал свою встречу с мэром Броваров Игорем Сапожко.
Я народный депутат и встречаюсь с президентом, министрами, головами ОТГ, с избирателями, также и с мэрами городов. Это моя прямая обязанность. Эта встреча была днём на площади. Там была политическая группа от "Слуги народа", - рассказал Николай Галушко.
Что касается доказательств покупки мест в списках "слуг" на выборах в 97-м округе на Киевщине, Галушко заявил, что они у него есть только в устном виде.
Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко заявил нашему телеграм-каналу, что уже подал заявление на выход из партии на имя...Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.
Напомним, 27 сентября нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии . Причиной он назвал продажу мест в избирательных списках партии по 97-му округу на Киевщине.
В тот же день в "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии. Служба безопасности партии начала проверку заявлений Галушка.