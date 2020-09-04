ГБР вызывает на допрос нардепа Гео Лероса

Против него завели два уголовных дела

Против него завели два уголовных дела

Фото: Facebook

Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса, который несколько дней назад обвинил президента Зеленского в злоупотреблении властью.

Об этом в Facеbook сообщает юридическая компания "Миллер", передает RegioNews.

Известно, что народного депутата вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Вызывают на допрос в Государственный бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что уголовное производство было открыто 25 августа на основании постановления Печерского районного суда Киева и по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО".

Известно, что допрос назначен на 10 часов утра 8 сентября. Сам Лерос в Facebook также прокомментировал вызов ГБР. Он связывает его со своим недавним выступлением в парламенте.

1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, как уже 3 сентября приходит повестка на допрос из ГБР", - написал Лерос.

Напомним, ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.