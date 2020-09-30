Парламент осудил незаконные довыборы в оккупированном Россией Крыму

Они состоялись 13 сентября

Они состоялись 13 сентября

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Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №4109, информирует RegioNews.

"ВРУ заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября российской оккупационной администрацией "выборов губернатора Севастополя" и "довыборов депутатов" в так называемый "Государственный Совет Республики Крым" и "Симферопольский местный совет", — указано в документе.

Парламент заявляет, что результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что Украина имеет право перекрывать воду в Крым.