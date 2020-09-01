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01 сентября 2020, 17:13 15

Против нардепа Гео Лероса возбудили уголовное дело

01 сентября 2020, 17:13 15
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Он обвинил Зеленского в злоупотреблении властью
Фото: Facebook
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Против народного депутата Гео Лероса, который сегодня в парламенте раскритиковал президента Зеленского, возбудили уголовное дело за неуплату налогов.

Об этом сообщает издание Strana.ua, передает RegioNews.

По информации издания, Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении нардепом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины, а именно уклонение от уплаты налогов.

Номер уголовного производства 42020000000001591 от 25.08.2020 года. Сделать это генпрокурора, который должен лично начинать расследование в отношении народных депутатов, обязало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева по делу 757/26332/20к", - говорится в сообщении.

Согласно с материалами этого дела, после избрания нардепом Лерос подал декларацию, в которой указал, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тысяч составила депутатская зарплата, и еще 320 тысяч гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью.

Как предприниматель, он зарегистрировался через несколько недель после избрания в парламент, а через 9 дней приостановил предпринимательскую деятельность. 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все его официальные доходы.

Также в материалах дела говорится, что согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах, однако согласно данным декларации, его состояние в наличных и криптовалюте оценивают в примерно в 41 млн. грн.

Напомним, 1 сентября Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью. В этот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

Офис президента Слуга народа уголовное дело налоги Гео Лерос Декларация
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