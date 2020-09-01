"Страна движется в пропасть": Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью

Нардеп подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился"

Нардеп подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился"

Фото: censor.net

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Как передает RegioNews, об этом Лерос заявил во время выступления с трибуны в Раде.

Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории", - заявил Лерос.

Как отметил нардеп, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте и "скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну".

"Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова председателем СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса, - продолжил Лерос. - Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров Европы, при этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от "Роттердам+", стали минусом в кармане каждого украинца", - подчеркнул Лерос.

Нардеп отметил, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился".

Помимо этого,он назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в стране", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

"Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, не относятся к руководству Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ... Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную (государственную) измену", - сказал нардеп.

Напомним, 1 сентября стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва - она продлится до 22 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" блокирует создание комиссии по возможной госизмене Ермака.