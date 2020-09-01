14:18  01 сентября
Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет
16:39  01 сентября
Владимир Зеленский завтра посетит Харьковскую область
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 14:31 14

"Страна движется в пропасть": Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью

01 сентября 2020, 14:31 14
Читайте також українською мовою
Нардеп подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился"
Нардеп подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился"
Фото: censor.net
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Как передает RegioNews, об этом Лерос заявил во время выступления с трибуны в Раде.

Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории", - заявил Лерос.

Как отметил нардеп, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте и "скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну".

"Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова председателем СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса, - продолжил Лерос. - Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров Европы, при этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от "Роттердам+", стали минусом в кармане каждого украинца", - подчеркнул Лерос.

Нардеп отметил, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился".

Помимо этого,он назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в стране", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

"Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, не относятся к руководству Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ... Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную (государственную) измену", - сказал нардеп.

Напомним, 1 сентября стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва - она продлится до 22 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" блокирует создание комиссии по возможной госизмене Ермака.

Владимир Зеленский Андрей Ермак ВР Слуга народа президент Гео Лерос
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »