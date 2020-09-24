Отец главы ОП Ермака оказался ветераном российской разведки

Журналисты выяснили, что отец Андрея Ермака - сотрудник ГРУ РФ в отставке

Журналисты выяснили, что отец Андрея Ермака - сотрудник ГРУ РФ в отставке

Фото: novynarnia.com

Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко "Цена измены - $40 миллионов. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак", передает RegioNews.

В расследовании говорится о том, что начиная с 1999 года бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ООО "Интерпромфинанс Украина" является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором этой компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин", - говорится в расследовании.

Также Рахамим Эмануилов в 2018 году был владельцем ООО "Медийная группа Европейского партнерства", а руководителем компании был Андрей Ермак.

Кроме того, Андрей Ермак руководил компанией ООО "Медийная группа Европейского партнерства" в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов.

Журналистка отмечает, что семью Ермаков объединяет не только общий бизнес с Эмануиловим.

О своем теплом отношении и общем мировоззрении с Рахамимом Яшаевичем в соцсети Фейсбук на его странице открыто пишет Борис Ермак (орфография сохранена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!”

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.