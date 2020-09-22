На должность директора ГБР назначили нового исполняющего обязанности

Он ранее служил в Службе внешней разведки

Он ранее служил в Службе внешней разведки

Фото: dbr.gov.ua

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте бюро.

Так, по результатам открытого конкурса, в августе 2020 года он был назначен на должность заместителя директора ГБР.

В данное время, на сайте бюро в разделе "Руководство" он назван исполняющим обязанности директора бюро.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что суд открыл дело относительно запрета Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований.