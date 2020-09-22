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На должность директора ГБР назначили нового исполняющего обязанности
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22 сентября 2020, 08:46 8

На должность директора ГБР назначили нового исполняющего обязанности

22 сентября 2020, 08:46 8
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Он ранее служил в Службе внешней разведки
Он ранее служил в Службе внешней разведки
Фото: dbr.gov.ua
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Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований. Эту должность занял Алексей Сухачев.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте бюро.

Так, по результатам открытого конкурса, в августе 2020 года он был назначен на должность заместителя директора ГБР.

В данное время, на сайте бюро в разделе "Руководство" он назван исполняющим обязанности директора бюро.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что суд открыл дело относительно запрета Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований.

ГБР СБУ разведка должность департамент
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