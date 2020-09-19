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На Донбассе боевики запустили беспилотный аппарат для разведки территории
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19 сентября 2020, 18:31 2

На Донбассе боевики запустили беспилотный аппарат для разведки территории

19 сентября 2020, 18:31 2
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Других нарушений режима "тишины" зафиксировано не было
Других нарушений режима "тишины" зафиксировано не было
Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток на Донбассе зафиксировали лишь одно нарушение договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донетчине, задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Также сообщается, что украинские спасатели продолжают работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 10 домов, на 31 объекте работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе.

ОРДЛО Донбасс разведка боевики спасатели
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