Представители Евросоюза на этой неделе посетят Донбасс

Стороны обсудили мирное урегулирование войны на востоке Украины

Стороны обсудили мирное урегулирование войны на востоке Украины

Фото: Офис президента

Представители Европейского Союза на этой неделе планируют посетить Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем заявил, что европейские чиновники смогут увидеть, как соблюдается режим "тишины", и в каких условиях несут службу украинские военные.

Также Зеленский поблагодарил Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины.

Высокого представителя ЕС проинформировали о ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате", - говорится в сообщении.

В свою очередь, высокий представитель Евросоюза пообещал, что ЕС и в дальнейшем стоит на позиции поддержки украинского государства.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО.