Батько глави ОП Єрмака виявився ветераном російської розвідки

Журналісти з’ясували, що батько Андрія Єрмака - співробітник ГРУ РФ у відставці

Журналісти з’ясували, що батько Андрія Єрмака - співробітник ГРУ РФ у відставці

Фото: novynarnia.com

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Любові Величко "Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської” спецоперації та до чого тут Єрмак”, передає RegioNews.

В розслідуванні йдеться про те, що очинаючи із 1999 року бізнес-партнером чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна” є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором цієї компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.

Але Рахамім Емануїлов – не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації – верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін”, - йдеться у розслідуванні.

Також Рахамім Емануїлов у 2018 році був власником ТОВ "Медійна група Європейського партнерства”, а керівником компанії був Андрій Єрмак.

Крім того, Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства” в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.

Журналістка наголошує, що родину Єрмаків об’єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим.

Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!”

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.