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24 вересня 2020, 11:15 54

Батько глави ОП Єрмака виявився ветераном російської розвідки

24 вересня 2020, 11:15 54
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Журналісти з’ясували, що батько Андрія Єрмака - співробітник ГРУ РФ у відставці
Журналісти з’ясували, що батько Андрія Єрмака - співробітник ГРУ РФ у відставці
Фото: novynarnia.com
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Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака Борис Єрмак – співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Любові Величко "Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської” спецоперації та до чого тут Єрмак”, передає RegioNews.

В розслідуванні йдеться про те, що очинаючи із 1999 року бізнес-партнером чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна” є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором цієї компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.

Але Рахамім Емануїлов – не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації – верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін”, - йдеться у розслідуванні.

Також Рахамім Емануїлов у 2018 році був власником ТОВ "Медійна група Європейського партнерства”, а керівником компанії був Андрій Єрмак.

Крім того, Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства” в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.

Журналістка наголошує, що родину Єрмаків об’єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим.

Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!”

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Росія Андрій Єрмак Офіс президента розвідка агентурна мережа ГРУ
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