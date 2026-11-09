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09 ноября 2026, 22:20

Теракт в центре Львова: подозреваемая предстанет перед судом

09 ноября 2026, 22:20
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Фото: прокуратура
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летней женщины. Ее обвиняют в теракте, в котором погибли два человека, а еще 26 - получили ранения

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина согласилась на предложение произвести и установить взрывные устройства. Они приехали во Львов, арендовали квартиру вблизи места запланированного теракта и по инструкциям куратора изготовили две бомбы. Именно она вечером 21 февраля заложила их в мусорниках на улице Данилишина.

"Женщины инкриминируют террористический акт, приведший к гибели людей, незаконное изготовление, ношение и хранение взрывных устройств (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины). Она находится под стражей", - говорят в прокуратуре.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилько , которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя жительница Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

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