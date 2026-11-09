Дизпальное падает: как изменились цены на АЗС
В Украине цены на бензин остаются нестабильными. При этом дизельное топливо после продолжительного роста цены наконец-то опустилось в стоимости.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 9 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,36 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 89,58 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-92 – 85,50 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 104,54 гривны за литр (-0,03 гривны);
- автогаз – 60,51 гривны за литр (+0,58 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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