На Буковине аферисты обчистили карту мужчины

Фото: Нацполиция

На Буковине мужчина стал жертвой мошенников. Аферисты похитили все деньги с его карты

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

38-летний житель обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный получил доступ к его банковскому приложению. Впоследствии аферист увеличил кредитный лимит на банковском счете потерпевшего и перечислил 85 тысяч гривен на неизвестные реквизиты.

"По указанному факту незаконного завладения средствами буковинца сотрудники полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.