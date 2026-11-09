Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину

Фото: ГСЧС

9 ноября российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались три района

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, а также Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую общины. Повреждены учебное заведение и автомобиль.

В результате обстрела ранения получил 68-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он находится в состоянии средней тяжести.

В Раевской общине Синельниковского района в результате вражеской атаки изуродованы складские помещения и погрузчик. Также возник пожар.

Кроме того, российские войска атаковали Песчанскую общину Самаровского района. Там повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Днепру . В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточивания зафиксировали в Днепропетровской области