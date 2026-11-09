В Киевской области иномарка вылетела с дороги: погиб 18-летний парень

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель Opel Vectra не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на обочину, опрокинулся и влетел в дерево. В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Еще одна пассажирка травмировалась.

Водитель сначала скрылся, но в конце концов правоохранители его задержали. Известно, что он был пьян. Теперь правоохранители начали расследование.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.