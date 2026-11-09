В Киевской области иномарка вылетела с дороги: погиб 18-летний парень
Авария произошла в селе Заворичи Броварского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно водитель Opel Vectra не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на обочину, опрокинулся и влетел в дерево. В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Еще одна пассажирка травмировалась.
Водитель сначала скрылся, но в конце концов правоохранители его задержали. Известно, что он был пьян. Теперь правоохранители начали расследование.
Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.
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