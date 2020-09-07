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07 сентября 2020, 16:57 7

Малюська заявил, что не собирается в отставку

07 сентября 2020, 16:57 7
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Он призвал своих подчиненных работать эффективнее
Он призвал своих подчиненных работать эффективнее
Фото: Facebook
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Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слухи о возможном увольнении с занимаемой должности.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, или я сам в отставку собрался. Комментарий - на фото", - написал министр.

На фото малюська сидит перед монитором ноутбука с ведром попкорна.

Нет, в отставку я пока не собираюсь", - добавил министр.

Он также заявил, что уволит подчиненных, которые расслабятся и будут плохо работать, и призвал их работать эффективнее.

Напоним, по данным СМИ, председателем Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа".

Также ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой на бывшего главного военного прокурора — заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса.

Кабмин Минюст увольнение заявление Денис Малюська
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