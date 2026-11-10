Певица Тина Кароль призналась, как переживает постоянные обстрелы

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Певица Тина Кароль призналась, что уныние не исчезает полностью. Она рассказала, что помогает ей справиться в трудные времена

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Меня спасает любимая профессия, ощущение собственной миссии и любовь к Киеву и людям. Я постоянно чем занимаю себя, фактически 24/7, кроме времени на сон. Пытаюсь фокусироваться на чем-то конкретном, быть внимательной к деталям", - говорит артистка.

Тина Кароль отметила, что даже постоянная работа не всегда помогает скрыть внутреннюю боль. По ее словам, ей не хотелось бы видеть эту грусть на лицах украинских женщин, однако отрицать собственные чувства было бы неправильно.

"Грусть и печаль приходит, и очень не хочется, чтобы на наших девичьих лицах она была видна, конечно. Но она есть, и это все очень сложно", - говорит певица.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.