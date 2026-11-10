22:20  09 ноября
Теракт в центре Львова: подозреваемая предстанет перед судом
21:59  09 ноября
Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину
20:40  09 ноября
На Львовщине медсестра "торговала" инвалидностью
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2026, 00:55

Певица Тина Кароль призналась, как переживает постоянные обстрелы

10 ноября 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Тина Кароль призналась, что уныние не исчезает полностью. Она рассказала, что помогает ей справиться в трудные времена

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Меня спасает любимая профессия, ощущение собственной миссии и любовь к Киеву и людям. Я постоянно чем занимаю себя, фактически 24/7, кроме времени на сон. Пытаюсь фокусироваться на чем-то конкретном, быть внимательной к деталям", - говорит артистка.

Тина Кароль отметила, что даже постоянная работа не всегда помогает скрыть внутреннюю боль. По ее словам, ей не хотелось бы видеть эту грусть на лицах украинских женщин, однако отрицать собственные чувства было бы неправильно.

"Грусть и печаль приходит, и очень не хочется, чтобы на наших девичьих лицах она была видна, конечно. Но она есть, и это все очень сложно", - говорит певица.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Ветеран Назар Грабар объяснил, почему он не стал героем "Холостяка"
07 ноября 2026, 01:35
Певица MamaRika попала в больницу: она объяснила, что произошло
07 ноября 2026, 00:55
Победительница Холостяка ждет первенца
07 ноября 2026, 00:35
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Дмитрий Монатик признался, планирует ли выезд из Киева
10 ноября 2026, 01:35
Жена Буданова впервые рассказала о последствиях отравления
10 ноября 2026, 00:35
Дизпальное падает: как изменились цены на АЗС
09 ноября 2026, 23:55
На Буковине аферисты обчистили карту мужчины
09 ноября 2026, 23:40
В Харькове мужчина предлагал прохожим доллары и обворовывал их
09 ноября 2026, 23:25
На Прикарпатье инструктор автошколы за $300 обещал помочь сдать экзамен на права
09 ноября 2026, 22:57
Какова должна быть новая архитектура европейской безопасности?
09 ноября 2026, 22:55
В Киевской области иномарка вылетела с дороги: погиб 18-летний парень
09 ноября 2026, 22:40
Теракт в центре Львова: подозреваемая предстанет перед судом
09 ноября 2026, 22:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »