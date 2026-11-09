В Харькове мужчина предлагал прохожим доллары и обворовывал их

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В Харькове судили мужчину за ограбление прохожих. Он притворялся, будто находил доллары на улице

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Муж использовал сувенирные купюры номиналом 100 долларов. Он притворялся, что якобы нашел деньги на улице и предлагал прохожим разделить сумму. Он объяснял, что ему якобы нужно сходить домой за документами, но оставить деньги без присмотра он не может, поскольку жена может их забрать. Поэтому просил собеседников дать ему что-нибудь ценное как залог.

Например, в одном из случаев он предложил незнакомой женщине разделить найденные деньги, а затем попросил у нее золотую серьгу стоимостью почти 3300 гривен. После этого он скрылся.

Известно, что с 10 сентября 2025 г. он служил в спецбатальоне "Шквал". 23 октября того же года его сняли со всех видов обеспечения из-за самовольного ухода из воинской части (СЗЧ).

Суд назначил наказание: семь лет и четыре месяца лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.