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09 ноября 2026, 22:57

На Прикарпатье инструктор автошколы за $300 обещал помочь сдать экзамен на права

09 ноября 2026, 22:57
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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На Прикарпатье правоохранители разоблачили 48-летнего инструктора частной автошколы, который за 300 долларов США обещал кандидату в водители помочь в успешной сдаче практического экзамена и получении водительского удостоверения категории "В"

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина предложил кандидату помощь с сдачей практического экзамена по вождению. Свои услуги он оценил в 300 долларов.

После получения оговоренной суммы инструктора разоблачили правоохранители.

Следователи Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Правоохранители устанавливают, сдавал ли кандидат экзамен самостоятельно и имел ли инструктор реальные возможности повлиять на его результат. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее ДБР задержало в Ровенской области солдата учебного центра, который пытался откупиться от службы . Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.

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