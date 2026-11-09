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09 ноября 2026, 20:40

На Львовщине медсестра "торговала" инвалидностью

09 ноября 2026, 20:40
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области судили медсестру Яворивской центральной районной больницы. Она обещала "помочь" получить инвалидность за взятку

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Медсестра пообещала мужчине, что поможет ему получить группу инвалидности. Благодаря этому он мог бы получить бронирование от мобилизации. За свою "помощь" медсестра просила 1 500 долларов.

На суде она признала свою вину. Также медсестра перечислила 10 тысяч гривен на ВСУ и раскаялась. В результате суд назначил наказание в виде штрафа в 68 тысяч гривен.

Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации.

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