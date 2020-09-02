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02 сентября 2020, 14:13 4

Дело "вагнеровцев": В Раде инициировали создание следственной комиссии

02 сентября 2020, 14:13 4
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Депутаты хотят проверить, была ли госизмена в Офисе президента
Депутаты хотят проверить, была ли госизмена в Офисе президента
Фото: flickr
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Фракция "Голос" в Верховной Раде инициирует создание временной следственной комиссии для расследования дела "вагнеровцев".

Об этом сообщает сайт партии "Голос", передает RegioNews.

В заявлении отмечается, что общество должно получить четкий ответ, была ли государственная измена.

Недавно украинские СМИ обнародовали сообщение о возможной причастности наших спецслужб к задержанию в Минске членов так называемого подразделения "Вагнер" ... Мы инициируем создание временной следственной комиссии для расследования обнародованных фактов", - цитирует сайт слова секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

По его словам, в случае, если версия со срывом спецоперации хотя бы частично подтвердится, виновные в этом должны быть наказаны. Если же факта государственной измены не было, то фейки необходимо опровергнуть.

У нас вызывает много вопросов как позиция власти, так и ряд деталей в версиях журналистов. С этим всем надо разобраться. Общество должно получить четкий ответ: что произошло в Минске, что произошло в Офисе президента. Была ли государственная измена. И если была, то кто предатель", - сообщили в "Голосе".

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".

19 августа сообщалось, что в Раде создадут комиссию по поводу "измены" Ермака.

Андрей Ермак расследование Верховная Рада дело комиссия госизмена
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