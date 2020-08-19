Дело "вагнеровцев": в Раде создадут комиссию по поводу "измены" Ермака

По данному факту могут возбудить уголовное дело

По данному факту могут возбудить уголовное дело

Фото: Эльдар Сарахман

В Верховной Раде депутаты создадут временную следственную комиссию по расследованию дела задержанных в Беларуси "вагнеровцев" и возможной государственной измены главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам народного депутата, процесс создания депутатской комиссии стартовал сегодня.

В Раде начался процесс создания ВСК по ситуации с "вагнеровцами", - написал парламентарий.

Гончаренко также направил в СБУ, ГБР и ГПУ обращение с требованием начать уголовное производство по факту срыва спецоперации по задержанию террористов.

Ранее СМИ писали, что это произошло по вине главы ОП Ермака, который уговорил президента отдать приказ остановить захват террористов и перенести операцию.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".