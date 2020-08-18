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18 августа 2020, 19:51 4

Партия "Голос" требует расследования возможной госизмены в Офисе Президента

18 августа 2020, 19:51 4
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В партии требуют вмешательства парламента и отчета от силовиков о срыве тайной операции украинских спецслужб
В партии требуют вмешательства парламента и отчета от силовиков о срыве тайной операции украинских спецслужб
Фото из открытых источников
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В партии подчеркнули, что «обвинения в адрес Офиса президента Украины, его руководителя и самого президента очень серьезные».

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте партии "Голос", сообщает Regionews.

Обвинения чрезвычайно серьезны, это дело не может и не должно начаться и закончиться лишь обсуждением на ток-шоу. Необходимое расследование: полное и открытое. Расследование этого дела возможно лишь при условии парламентского контроля, ведь все фигуранты находятся в подчинении президента",- подчеркнули в партии.

По мнению "Голоса", первыми шагами должно быть отчет председателя СБУ Баканова перед парламентом, отчет действующего председателя Главного управления разведки Буданова и бывшего руководителя ГУР Бурбы перед парламентским комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Полное расследование дела под контролем парламента – единственный способ дать обществу ответ на вопрос: что произошло и была ли государственная измена. Парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию для расследования этого дела, в нее должны войти представители всех парламентских сил", – говорится в заявлении.

Напомним, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене из-за срыва секретной операции украинских спецслужб.

Андрей Ермак СБУ Офис президента разведка расследование партия Голос парламент комиссия госизмена
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