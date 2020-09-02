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02 сентября 2020, 12:37 14

За год Рада в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предыдущая

02 сентября 2020, 12:37 14
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Количество заседаний у депутатов обеих созывов было одинаковым
Количество заседаний у депутатов обеих созывов было одинаковым
Фото: flickr
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За год в "турборежиме" действующая Верховная Рада приняла меньше законов, чем предыдущий парламент 8 созыва.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В Комитете сравнили количество принятых законов за первый год работы парламентами 8 и 9 созывов.

В первый год работы народные депутаты 9 созыва приняли 264 закона, депутаты предыдущего созыва - 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше", - говорится в сообщении.

Также депутаты 8 созыва зарегистрировали больше законопроектов, а именно 4800 против 3400 у депутатов 9 созыва.

В Комитете отметили, что абсолютное большинство проектов зарегистрировало правительство.

Кроме того, у депутатов обеих созывов за первый год работы было почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у депутатов 8 созыва и 117 у депутатов 9 созыва.

Даже в условиях "турборежима" количество принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывание Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение - "турборежим" оказался широко разрекламированным мифом", - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Комитет избирателей назвал злоупотреблением агитационные поездки Зеленского Украиной.

Слуга народа Верховная Рада голосование законопроект статистика КИУ
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