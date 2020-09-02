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02 вересня 2020, 14:13 7

Справа "вагнерівців”: В Раді ініціювали створення слідчої комісії

02 вересня 2020, 14:13 7
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Депутати хочуть перевірити, чи була зрада в Офісі президента
Депутати хочуть перевірити, чи була зрада в Офісі президента
Фото: flickr
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Фракція "Голос" у Верховній Раді ініціює створення тимчасової слідчої комісії для розслідування справи "вагнерівців".

Про це повідомляє сайт партії "Голос”, передає RegioNews.

В заяві наголошується, що суспільство має отримати чітку відповідь, чи була державна зрада.

Нещодавно українські ЗМІ оприлюднили повідомлення про можливу причетність наших спецслужб до затримання в Мінську членів так званого підрозділу "Вагнер"... Ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії для розслідування оприлюднених фактів", - цитує сайт слова секретаря комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко.

За його словами, у випадку, якщо версія зі зривом спецоперації хоча б частково підтвердиться, винні у цьому мають бути покарані. Якщо ж факту державної зради не було, то фейки необхідно спростувати.

У нас викликає багато запитань як позиція влади, так і низка деталей у версіях журналістів. З цим усім треба розібратися. Суспільство має отримати чітку відповідь: що сталося в Мінську, що сталося в Офісі президента. Чи була державна зрада. І якщо була, то хто зрадник", - повідомили у "Голосі".

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака.

Андрій Єрмак розслідування Верховна Рада справа комісія держзрада
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