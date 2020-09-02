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02 сентября 2020, 12:55 2

Нардепы провалили закон о реорганизации районных госадминистраций

02 сентября 2020, 12:55 2
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Документ вернули в комитет
Документ вернули в комитет
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Верховная Рада вернула в комитет для подготовки к повторному первому чтению проект закона №3975 о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов.

За это проголосовали 245 народных депутатов, передает RegioNews со ссылкой на "ДС".

Документом предусматривается внесение изменений в законы Украины "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администраций", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

Изменениями предлагается урегулировать вопрос относительно создания, реорганизации и ликвидации, наименования и переименования местных государственных администраций Кабмином.

Также законопроект обязывает правительство:

  • В течение двух месяцев с момента вступления в силу данного закона обеспечить одобрение акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных государственных администраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации.
  • В течение шести месяцев с момента вступления в силу данного закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Напомним, Рада одобрила закон о военно-гражданских администраций в ОТГ.

Кабмин закон Верховная Рада нардеп парламент
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