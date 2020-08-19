Советник Ермака отрицает причастность главы ОП к провалу операции с вербовкой "вагнеровцев"

Захват "вагнеровцев" мог спровоцировать конфликт с ЕС, считает Подоляк

Захват "вагнеровцев" мог спровоцировать конфликт с ЕС, считает Подоляк

Фото: facebook.com/mpodolyak2

Как передает RegioNews, об этом Подоляк написал в Facebook

По словам советника главы Офиса президента, эта операция не могла сорваться просто из-за того, что в кабинете президента кто-то услышал о ней. Так, логистика и перевалка на войну является жесткой процедурой и случайного вербовщика в ней не будет. Кроме того, новый глава ГУР Буданов заявляет об отсутствии в ведомстве каких-либо документов на подобные операции, пишет он.

"История очень запойная. Потому что всерьёз предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (с Украины) умнО и беспроблемно провёл по перевалкам до Беларуси. Где их и задержали громко белорусские спецслужбы. И вместо привычного тихого разбирательства с российским ГРУ, устроили грандиозное PR-представление", — отметил Подоляк.

По его словам, вербовкой должны заниматься сотрудники разведки, а не контрразведки. При этом похищение трех десятков профессионалов на борту турецкого самолета якобы должно было проводиться втайне от спецслужб России и Беларуси.

Также захват "вагнеровцев" спровоцировал бы конфликт с Евросоюзом, Россией, Беларусью и Турцией, пишет он. И это могло стать для Кремля поводом отказаться от перемирия на Донбассе.

По мнению Подоляка, в Украине только некоторые информационные ресурсы, "которые так или иначе ориентировались на "сливы" Бурбы".

"По сути, вполне можно говорить о том, что на территории Украины чужую медиа-провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями… Очевидно, что все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми. Упор сделан исключительно на медийную компоненту и на лошковое самосознание части нашего общества). Нам иногда так хочется оскорбить кого-то из нынешних топов, что плевать на логику", — написал Подоляк отметив, что итогом этой спецоперации могли стать масштабные уличные протесты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене из-за срыва тайной операции украинских спецслужб.

В последствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной госизмены в Офисе Президента.