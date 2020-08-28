Нападение на автобус под Харьковом: полиция установила еще 35 участников

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа

Фото: Нацполиция

В Харькове милиция установила еще 35 участников нападения на автобус с активистами организации нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь".

Об этом во время брифинга сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает RegioNews.

Он отметил, что задержанные вчера 14 человек - это не все участники конфликта.

На эту минуту у нас есть фамилии, адреса и телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение. Из них уже пятеро приглашены в отделы полиции. Также выявлены два автомобиля", - сказал Сокуренко.

По словам начальника следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергея Чижа, подозрение в совершении уголовного преступления объявили 13 участникам нападения на микроавтобус по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".

Следствие будет ходатайствовать в суде о взятии этих лиц под стражу сроком на 2 месяца. Он добавил, что для расследования дела создана следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.

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