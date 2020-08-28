Напад на автобус під Харковом: поліція встановила ще 35 учасників

Для розслідування справи створена слідчо-оперативна група

Для розслідування справи створена слідчо-оперативна група

Фото: Нацполіція

У Харкові поліція встановила ще 35 учасників нападу на автобус із активістами організації нардепа Іллі Ківи "Патріоти за життя".

Про це під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає RegioNews.

Він зазначив, що затримані вчора 14 осіб – це не всі учасники конфлікту.

На цю хвилину у нас є прізвища, адреси і телефони іще 35 громадян, які мають до цього відношення. Із них уже п’ятеро запрошені до відділів поліції. Також виявлені два автомобілі", - сказав Сокуренко.

За словами начальника слідчого управління Національної поліції Харківської області Сергія Чижа, підозру про вчинення кримінального правопорушення оголосили 13 учасникам нападу на мікроавтобус за статтями "хуліганство" та "замах на вбивство".

Слідство буде клопотати в суді про взяття цих осіб під варту строком на 2 місяці. Він додав, що для розслідування справи створена слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

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