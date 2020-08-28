На Ровенщине изъяли незаконного янтаря на более чем миллион гривен

Правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта "солнечного" камня

Правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта "солнечного" камня

Фото: Нацполиция

Двое ровенчан пытались спрятать в подвал почти 40 килограммов янтаря и изделий из него. Мужчин разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области совместно со следователями Ровенского отдела полиции по процессуального руководства работников прокуратуры Ровенской области.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ходе проведенного следователями осмотра места происшествия в сумке и пакете полицейские обнаружили обработанные и необработанные камни янтаря-сырца различных фракций и изделия из него.

Злоумышленниками оказались 29-ти и 42-летние жители. Они не объяснили происхождение камней и не предоставили соответствующих документов", - говорится в сообщении.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого камня составляет более миллиона гривен.

Следовательно, по данному факту следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта "солнечного" камня и, вероятно, других лиц, причастных к преступлению.

В настоящее время следователями решается вопрос о наложении ареста на изъятое камней.

Напомним, 1 июля в Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря.