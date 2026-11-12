Смертельное ДТП на Киевшине: пьяный водитель сбил пенсионерку

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно мужчина был за рулем авто в пьяном состоянии. Он сбил 63-летнюю местную жительницу и скрылся с места ДТП. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Правоохранители обнаружили водителя. Проверка подтвердила, что он находился в пьяном состоянии. В настоящее время его отправили в изолятор временного содержания. Полиция начала расследование.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.