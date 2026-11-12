Смертельное ДТП на Киевшине: пьяный водитель сбил пенсионерку
Авария произошла на днях в селе Малая Ольшанка. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно мужчина был за рулем авто в пьяном состоянии. Он сбил 63-летнюю местную жительницу и скрылся с места ДТП. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Правоохранители обнаружили водителя. Проверка подтвердила, что он находился в пьяном состоянии. В настоящее время его отправили в изолятор временного содержания. Полиция начала расследование.
Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.
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