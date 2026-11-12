Отключение света в Украине: в Укрэнерго назвали графики на 13 ноября
В Украине продолжают действовать отключение света. Причина – последствия российских атак на энергосистему
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В пятницу, 13 ноября, в части регионов будут действовать следующие ограничения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.
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