Отключение света в Украине: в Укрэнерго назвали графики на 13 ноября

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В Украине продолжают действовать отключение света. Причина – последствия российских атак на энергосистему

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В пятницу, 13 ноября, в части регионов будут действовать следующие ограничения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.