В Житомире прямо возле магазина мужчина напал на пенсионерку и избил ее
Инцидент произошел 9 ноября. Пенсионерка обратилась в полицию
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
72-летняя пенсионерка допоздна продавала цветы возле магазина. Около 00:10 к ней подошел незнакомец и ударил ее кулаком по лицу. От удара женщина упала. Злоумышленник он отобрал у женщины сумку, в которой были цветы, стул и две вазы. Он также забрал ее мобильный телефон, лежавший рядом на скамейке с включенным фонариком.
Женщина стала звать помощь и пыталась последовать за мужем, но он снова ее ударил и скрылся окончательно.
Правоохранители задержали его. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. Он объяснил, что якобы хотел подарить украденные цветы сожители, а куда девал телефон – не помнит.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в столице будут судить трех иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина . Мужчины познакомились с пострадавшим в заведении, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили.