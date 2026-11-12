В Житомире прямо возле магазина мужчина напал на пенсионерку и избил ее

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

72-летняя пенсионерка допоздна продавала цветы возле магазина. Около 00:10 к ней подошел незнакомец и ударил ее кулаком по лицу. От удара женщина упала. Злоумышленник он отобрал у женщины сумку, в которой были цветы, стул и две вазы. Он также забрал ее мобильный телефон, лежавший рядом на скамейке с включенным фонариком.

Женщина стала звать помощь и пыталась последовать за мужем, но он снова ее ударил и скрылся окончательно.

Правоохранители задержали его. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. Он объяснил, что якобы хотел подарить украденные цветы сожители, а куда девал телефон – не помнит.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в столице будут судить трех иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина . Мужчины познакомились с пострадавшим в заведении, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили.