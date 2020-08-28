Полиция открыла дело из-за конфликта с хасидами в Умани

Дело открыли по факту нарушения равноправия граждан

Дело открыли по факту нарушения равноправия граждан

Фото: Нацполиция

По факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает Нацполиция Черкасской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, вечером 27 августа поступило сообщение о конфликте между группой граждан и Брацлавскими хасидами.

Группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что правоохранители обеспечили порядок и предупредили дальнейшие противоправные действия.

По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань ... возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений)", - отметили правоохранители.

Также полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и осуществляет следственные мероприятия.

Напомним, в Умани местные жители чуть не подрались с хасидами: что стало причиной, жители просили правоохранителей прогнать хасидов.