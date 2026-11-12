В Хмельницкой области водитель сбил военного ТЦК

Фото из открытых источников

В Хмельницкой области мужчина получил приговор по ДТП. Тогда он сбил военного ТЦК

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла в апреле этого года в Волочиске. Тогда стражи порядка остановили авто. В ходе проверки военные ТЦК выявили нарушения военного учета. Водитель пытался избежать дальнейшей проверки и начал движение, несмотря на то, что перед авто стоял военный.

Представитель ТЦК оказался на капоте, но водитель продолжил ехать и провез его еще около 150 метров. Во время маневра военный упал на дорогу: он получил тяжелые травмы головы, в частности, переломы костей черепа и ушибы головного мозга. Потерпевший перенес несколько операций и длительное лечение.

На суде водитель отрицал умышленность своих действий. Однако его вину доказали. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области водитель намеренно сбил полицейского. Во время патрулирования правоохранители заметили подозреваемого мужчину. Во время проверки документов он специально наехал на автомобиле Skoda Superb на 28-летнего полицейского и уехал в неизвестном направлении.