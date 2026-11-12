В Тернопольской области легковые автомобили вылетели в кювет: мать с сыном оказались заблокированными в салоне

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В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия два автомобиля оказались в кювете. В одном из автомобилей зажало водитель и ее несовершеннолетнего сына — они не могли самостоятельно выбраться из салона через деформированную дверь

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .

Авария произошла накануне, около 9:00, на автодороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, в селе Черный Лес.

В одном из автомобилей Daewoo Lanos находились женщина и ее сын. В результате столкновения двери машины деформировались и заблокировали выход из салона.

Патрульные Иван Билинский и Василий Рогатый немедленно вызвали медиков и помогли вызволить пострадавших из автомобиля. Мальчик был напуган, поэтому инспекторы успокоили его и помогли добраться до кареты скорой помощи.

Впоследствии женщина и ребенок госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, что вПечерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen и Skoda. Виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения. Проверка на приборе Драгер показала 2,66 промилле алкоголя.