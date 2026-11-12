Обещал прибыль от криптовалюты, но присвоил деньги: в Ровенской области будут судить афериста

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В Ровенской области будут судить 44-летнего жителя поселка Заречное, который под предлогом заработка на криптовалюте выманил у 26-летнего знакомого из Ковеля 231 тысячу гривен. Муж обещал прибыль от инвестиций, хотя заранее знал, что не будет выполнять свои обязательства

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в январе этого года 44-летний фигурант познакомился с потерпевшим в одном из Telegram-каналов, связанных со спортивными ставками.

Во время общения мужчины обсуждали онлайн-казино, ставки и возможность быстрого заработка. Впоследствии житель Заречного предложил новому знакомому инвестировать в криптовалюту. Он утверждал, что размер прибыли будет зависеть от суммы вложений.

За три месяца 26-летний мужчина переводил ему деньги — от 300 до 30 тысяч гривен за раз. В общей сложности потерпевший отдал аферисту 231 тысячу гривен.

В то же время, как установили правоохранители, подозреваемый отдавал себе отчет, что не сможет выполнить обещанного. Полученные средства он тратил по своему усмотрению и не собирался возвращать.

Следователи сообщили 44-летнему мужчине о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В настоящее время досудебное расследование завершили, обвинительные материалы направили в суд. Обвиняемому грозит наказание в соответствии с инкриминируемой статьей.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.