На Запорожье россияне дважды ударили по спасателям

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Восьмой день спасатели проводят поисковые работы в Камышевасе. При этом россияне дважды ударили по ним

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне дважды атаковали спасателей в Камышевасе. К счастью, никто из людей не пострадал. В результате удара была повреждена спасательная техника и служебный автомобиль.

"Несмотря на постоянные обстрелы окупантов, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради спасения других", - говорят спасатели.

Напомним, ранее российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевасе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших. В то же время 45 человек остаются в списках пропавших без вести.