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28 августа 2020, 14:57 2

В Харькове сильнее будут контролировать безопасность в транспорте на карантине: подробности

28 августа 2020, 14:57 2
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В полиции считают, что харьковчанам необходимо придерживаться правил, чтобы город вышел из "оранжевой" зоны
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Харьковское облуправление "Укртрансбезпеки" и патрульная полиция обещают строже следить за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации Status Quo.

По словам назначенного вр.и.о. начальника облуправления "Укртрансбезопасности" Александра Гринюка, в ближайшее время он намерен совместно с патрульной полицией организовать массовые рейды в пассажирском транспорте. Цель — проверить, как выполняются требования, установленные для "оранжевых" карантинных зон.

"Я здесь всего три дня, но увидел, что очень много пассажиров и водителей ездят без масок. Мы уже начали рейды и будем их усиливать, применять штрафные санкции, если есть нарушения. Прежде всего мы обращаем внимание на наполняемость транспорта, которая должна составлять не более 50%, на проведение дезинфекции перед каждым обратным рейсом и на полный масочный режим", — заявил Гринюк.

Начальник Управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак отметила, что жителям Харькова необходимо придерживаться этих правил, чтобы город вышел из оранжевой зоны.

"В целом по Украине мы — самая лояльная к перевозчикам область. В других городах поменьше — например, в Тернополе или Виннице — фиксируется намного больше нарушений на транспорте. Мы же понимаем, что Харьков — город большой, многим людям нужно перемещаться. Но поймите, если мы попадем в красную зону, то будет еще хуже, транспорт совсем станет. Поэтому лучше выполнять предписанные меры прямо сейчас. Полиция будет усиленно за этим следить", — заявила Стрижак.

Напомним, на Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству ПЦР-тестов.

коронавирус карантин транспорт полиция Харьков
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