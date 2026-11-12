В Краматорске закроют отделение "ПриватБанка" и "Ощадбанка": что изменится с 16 ноября
В Краматорске Донецкой области с 16 ноября временно прекратят работу последнее отделение "ПриватБанка", а также все отделения и банкоматы "Ощадбанка". Такое решение приняли из-за ситуации в городе
Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews .
Последнее отделение "ПриватБанка" расположено на улице Богдана Хмельницкого, 13, вблизи ЦУМа. После его закрытия клиенты смогут пользоваться банковскими услугами дистанционно через приложение и вебверсию "Приват24".
В то же время в более безопасных районах города при условии стабильного электроснабжения, связи и возможности подъезда инкассаторов продолжат работу терминалы самообслуживания и банкоматы банка.
Круглосуточная служба поддержки "ПриватБанка" доступна по номеру 3700.
Также с 16 ноября прекратят работу все отделения и банкоматы Ощадбанка в Краматорске.
Ближайшие отделения, где жители региона смогут получить банковские услуги, находятся:
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в Славянске - улица Почтовая, 44;
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в Александровке – улица Соборная, 11.
Банкоматы "Ощадбанка" будут работать в Славянске, Александровке и поселке Черкасское. Клиенты также могут пользоваться онлайн-сервисами учреждения. Контакт-центр банка доступен по 0-800-210-800.
Напомним, что Британский необанк Revolut приостанавливает предоставление услуг пользователям в Украине из-за требований местного законодательства.