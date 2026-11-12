Соколов фигурирует в расследовании о защите энергообъектов: Одесский зоопарк отрицает продажу ему крокодила

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Одесский зоопарк заявил, что не продавал крокодила бизнесмену Владиславу Соколову, в доме которого правоохранители нашли рептилию во время обысков. Ранее мужчина утверждал, что официально приобрел животное именно в этом зоопарке за 2500 долларов

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews .

Журналисты обратились в Одесский зоопарк, где опровергли слова бизнесмена. Там объяснили, что за последние 15–16 лет не отчуждали крокодилов.

"Это неправда. У нас крокодилы за последние 15–16 лет не отчуждались зоопарком. Он должен был купить у любого другого зоопарка, а чего говорит на Одесский — не знаю", — сообщил работник заведения.

По его словам, животными могут обмениваться только лицензированные зоопарки, в том числе входящие в соответствующие ассоциации. В зоопарке также сообщили, что готовят официальное опровержение.

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Ранее Соколов заявлял, что приобрел крокодила в Одесском зоопарке за 2500 долларов. Рептилию обнаружили в террариуме во время обысков в доме бизнесмена.

Обыски проводились в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств, выделенных для строительства защитных сооружений для энергетических объектов Киевщины. По данным судебного постановления, компании "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые связывает следствие с Соколовым, поставляли металлопродукцию подрядчикам, получавшим государственные заказы.

Речь идет о 25 государственных контрактах общей стоимостью около 1,89 млрд. грн. Правоохранители проверяют возможное завышение стоимости металлопродукции. Предустановленная разница между ценами составляет около 20,8 млн грн.

Отдельно полиция расследует возможное присвоение 129 млн. грн. при строительстве защитных сооружений для энергообъектов. Также следствие проверяет обстоятельства выполнения договоров на строительство школьных укрытий. Причастность Соколова к правонарушениям должна быть установлена в рамках расследования и судебного разбирательства.

Напомним, Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.