"Слуга народа" блокирует создание комиссии по возможной госизмене Ермака - Лерос

Комиссия должна расследовать срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Комиссия должна расследовать срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Фото: Facebook

Фракция "Слуга народа" в парламенте блокирует создание Временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены и срыва "вагнеровской спецоперации".

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Гео Лерос, передает RegioNews.

По его словам, руководство правящей фракции отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию.

Он добавил, что лично видел часть материалов уголовного дела №42014000000000457, в рамках которого планировали задержать "вагнеровцев", также нардеп общался с участниками этой операции.

Проект уже на прошлой неделе зарегистрирован, но мне ответили, что руководство фракции "Слуга народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию и, выполняя команды Офиса президента, воздерживаться от голосования за создание ВСК, что еще раз подтверждает причастность ОП к сливу спецоперации, потому что если бы им нечего было скрывать, без колебаний доказали бы, что это "бесполезно", - сообщил Лерос.

Он призвал коллег по парламенту настаивать на внесении вопроса о создании Временной следственной комиссии в повестку дня следующего заседания.

Создание ВСК это не приговор, это возможность представителям народа взять контроль над резонансным событием, важным для национальной безопасности и обороны государства, проверить обстоятельства и подтвердить или опровергнуть информацию", - подытожил народный депутат.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Впоследствии, партия "Голос" потребовала проведения расследования возможной государственной измены в Офисе Президента.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка вся история с задержанием наемников ЧВК "Вагнер", арестованных в Беларуси, является "блестящей медийной операцией".

19 августа сообщалось, что в Раде создадут комиссию по поводу "измены" Ермака.